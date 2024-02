estrema sintesi il documento approvato dalla Giunta comunale nel indirizzo per la concessione del servizio di bike sharing in città con numerosi esempi anche in Italia come Milano, Roma, Bologna,

Bologna Città 30, nel primo mese incidenti diminuiti del 16%. I pedoni investiti sono il 25% in meno (Di venerdì 16 febbraio 2024) A poco più di un mese dall’entrata in vigore della Città 30, gli incidenti sulle strade di Bologna sono diminuiti del 16 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E così anche le persone ferite (-19 per cento) e i pedoni investiti (-25 per cento). Lo rende noto il Comune di Bologna che sta monitorando l’impatto della Città 30 sull’incidentalità. Nelle prime quattro settimane dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento (15 gennaio – 11 febbraio 2024), sulle strade urbane del capoluogo si sono verificati 186 incidenti in totale, di cui 1 mortale, 122 incidenti con feriti (che hanno provocato 144 persone ferite), nessuno con feriti in prognosi riservata ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) A poco più di undall’entrata in vigore della30, glisulle strade didel 16 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E così anche le persone ferite (-19 per cento) e i(-25 per cento). Lo rende noto il Comune diche sta monitorando l’impatto della30 sull’incidentalità. Nelle prime quattro settimane dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento (15 gennaio – 11 febbraio 2024), sulle strade urbane del capoluogo siverificati 186in totale, di cui 1 mortale, 122con feriti (che hanno provocato 144 persone ferite), nessuno con feriti in prognosi riservata ...

Advertising

Notizie Correlate

Video di Tendenza