con numerosi esempi anche in Italia come Milano, Roma, Bologna, anche per il nuovo servizio che prenderà il via nella città di TEMI: biciclette udine bike sharing bike sharing udine comune di

Bologna Città 30, il Comune: “Incidenti in calo del 15%” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – Secondo il Comune sono calati gli Incidenti a Bologna dopo l’introduzione in Città dei nuovi limiti a 30 all’ora. Dai dati diffusi dall’amministrazione pubblica, gli Incidenti sono calati del 15,8%%. In particolare sarebbero diminuiti quelli gravi e che vedono coinvolti i pedoni. Bologna CITTA 30 VARIE STRADE Nelle prime quattro settimane (15 gennaio-11 febbraio 2024), sulle strade urbane si sono verificati in totale 186 Incidenti, di cui un mortale, 122 con feriti (che hanno provocato 144 persone ferite), nessuno con feriti in prognosi riservata e 63 senza feriti. Nel 2023 gli Incidenti erano stati in totale 221, tre mortali, 139 Incidenti con feriti (178 le persone ferite), uno con ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 ottobre 2024 – Secondo ilsono calati glidopo l’introduzione indei nuovi limiti a 30 all’ora. Dai dati diffusi dall’amministrazione pubblica, glisono calati del 15,8%%. In particolare sarebbero diminuiti quelli gravi e che vedono coinvolti i pedoni.CITTA 30 VARIE STRADE Nelle prime quattro settimane (15 gennaio-11 febbraio 2024), sulle strade urbane si sono verificati in totale 186, di cui un mortale, 122 con feriti (che hanno provocato 144 persone ferite), nessuno con feriti in prognosi riservata e 63 senza feriti. Nel 2023 glierano stati in totale 221, tre mortali, 139con feriti (178 le persone ferite), uno con ...

Advertising

Notizie Correlate

Video di Tendenza