Blitz anticamorra dei Carabinieri | arresti tra provincia di Napoli e l’Agro nocerino-sarnese

All'alba di oggi è scattato un blitz dei carabinieri di Nocera Inferiore per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei membri di un'associazione a delinquere di tipo camorristico operante nell'Agro Nocerino

Camorra, estorsioni e traffico di droga nel Napoletano. Il clan: bomba contro don Patriciello: Intimidazioni al capo della polizia locale di Arzano e al parroco antimafia di Caivano. Undici arresti e 2 misure cautelari. Il gruppo era impegnato in una faida armata e taglieggiava gli imprenditori ...

Blitz anticamorra in provincia, 13 arresti: armi per l’egemonia sulle città: Caivano, Arzano, Frattamaggiore e Frattaminore: Camorra. Contrapposizione armata per la propria egemonia. Carabinieri arrestano 13 persone Per delega del Procuratore Distrettuale si comunica che, in d ...

Gambizzato a Torre Annunziata davanti al bar: in carcere i rampolli del clan: Gambizzato tre mesi fa di domenica mattina: fermati cinque rampolli del clan Gallo-Cavalieri. Il blitz degli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, guidati dal dirigente ...