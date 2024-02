Blinken | ' la Russia è responsabile della morte di Navalny'

"La Russia è responsabile della morte di Navalny". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una nota sottolineando che la morte dell'oppositore è la dimostrazione che il "sistema di Putin

Opposizione Russia: morte Navalny, Occidente punta il dito contro Putin: La morte in carcere dell'oppositore russo Alexei Navalny ha suscitato vive reazioni in Occidente, che giudica il Cremlino responsabile.

Russia L'Occidente punta il dito contro Putin per la morte dell'oppositore russo Navalny: La morte in carcere dell'oppositore russo Alexei Navalny ha suscitato vive reazioni in Occidente, che giudica il Cremlino responsabile.

Morte Navalny, Blinken: "Mosca responsabile, prova di marciume e debolezza": "La Russia è responsabile della morte di Navalny". Così il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha reagito alla notizia della scomparsa per cause ancora da stabilire di uno dei maggiori ...