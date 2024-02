Bimba di due anni assalita dai cani della nonna ad Anguillara Portata via in elicottero

Ad Anguillara Sabazia, infatti, due animali, di cui un Pastore tedesco, hanno aggredito una bambina di due anni e sua nonna. I cani sono di proprietà dell'anziana signora. La bimba, a seguito delle

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 – Unadi duee lasono state aggredite dai duedonna, tra cui un pastore tedesco, adSabazia, vicino Roma. La, in seguito alle ferite riportate, è statacon l'dal 118 al Policlinico Gemelli in prognosi riservata. L'aggressione è avvenuta a casa dei nonnibambina che l'accudivano mentre i genitori erano a lavoro. Sul posto i carabinieristazione di Bracciano i forestali e la polizia locale. Anche l'anziana è statain ospedale. Notizia in aggiornamento

