Bimba di 2 anni aggredita dai cani dei nonni vicino Roma | è grave

Una bimba di 2 anni è stata aggredita da due cani, tra i quali un pastore tedesco, insieme alla nonna, proprietaria degli animali. E' successo intorno alle 11.10 in un'abitazione di Anguillara Sabazia, a

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Era daimentre i genitori si trovavano al lavoro. Una consuetudine probabilmente per ladi dueche è statadai duedegli anziani. È successo intorno alle 11 di oggi ad Anguillara Sabazia. Carabinieri Anguillara (ilcorrieredellacitta.com)A soccorrere la piccola nel tentativo di liberarla dalla morsa dei due animali è stata la nonna, una 65enne, anche lei vittima dell’aggressione dei due. Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Bracciano e i sanitari del 118 per soccorrere la bambina e la nonna. La piccola è stata trasportata al Bambino Gesù, mentre l’anziana al San Camillo entrambe in codice rosso. Gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda e stabilire eventuali responsabilità, mentre i duesono ...