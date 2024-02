BigMama | “Sono una donna che spacca Quel 'complimento' assurdo che facevano da ragazzina”

'Per la serata più potente del mio Sanremo', ha detto BigMama, 'ho scritto questa barra: Sono una donna che spacca, fa strano? Perché non c'è sensazione più brutta di sentirsi soli e io l'ho provata

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Quante volte a noi donnestati fatti complimenti che in realtà non lo erano, che nascondevano l’ammirazione per mettere invece in mostra un maschilismo più che latente. Come quando dicono di certe donne che “hanno le palle” o che guidano, scrivono e compongono “come un uomo”.lo sa bene e ha raccontato la sua esperienza alle Iene. "Uno dei primi complimenti che ho ricevuto è stato: Sei una, eppure hai scritto un pezzo che; ci ho messo un po' a capire che fosse una metà. Era sempre così, mi dicevano chevo nonostante fossi una. Perché quando una, la sua voce non è più uno strumento, è un megafono. Il suo corpo non è più un oggetto, è un manifesto. La sua carriera non è ...