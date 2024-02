Bibbiena | servizi al cittadino | l’amministrazione ha implementato sportelli e digitale in aiuto al cittadino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraio 2024 – “Il Comune deve essere la casa dei cittadini. In questi anni abbiamo lavorato molto su questo concetto implementando al massimo iale lo faremo con maggiore slancio nel prossimo futuro. Vogliamo essere a disposizione, aiutare, supportare, guidare”. Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli parla di un percorso virtuoso che, in questi anni,ha promosso all’interno del comune promuovendo e organizzando al meglio una serie didedicati completamente alper aiutarlo e per far cambiare la percezione delnei confronti dell’ente pubblico non più come “casa della burocrazia” ma come “casa del ...