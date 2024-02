Biathlon | startlist staffetta maschile Mondiali 2024 | orario | programma | tv | streaming | il quartetto dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Domani, sabato 17 febbraio, proseguiranno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, idi: la seconda gara della penultima giornata sarà la4×7.5 kmdelle ore 16.30, che vedrà al via 24 quartetti. Confermata la formazioneche ha raccolto due podi in stagione in Coppa del Mondo: Elia Zeni in apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer in terza, ed infine Tommaso Giacomel in chiusura. Sono terminati dunque, idi Patrick Braunhofer, che non si è qualificato alla mass start. Guarda idisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese La diretta tv della4×7.5 kmsarà fruibile su Rai Sport HD ...