Bertolaso | una tessera a punti sui corretti stili di vita

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "L'idea che dobbiamo portare avanti e studiare è quella di unasanitaria ain modo che se conduci uno stile dicorretto e salutare puoi guadagnare deiche poi ti permettono di ricevere degli incentivi che possono essere diverse modalità di premialità". La proposta arriva dall'assessore della Regione Lombardia al Welfare, Guido. "Gli screening per quelle che sono malattie prevenibili oggi sono ampiamente sotto il 50% delle persone che ne hanno diritto - aggiunge - noi invece vogliamo arrivare al 100% perché significa garantire la salute ai cittadini e ridurre i costi della sanità".

