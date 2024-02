Berrettini | la dedica fuga ogni dubbio | è pazzo di lei

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 16 febbraio 2024), parole al miele sui social network per la dolce brunetta che è accanto a lui: la bellissimanel giorno di San Valentino. Per una storia che giunge al capolinea, quella tra Matteoe Melissa Satta, ce n’è un’altra che, invece, procede a gonfie vele. Sembra evidente, a questo punto, che il tennista e la showgirl siano ai ferri corti. Lei ha trascorso il giorno di San Valentino a Madonna di Campiglio con il figlio Maddox e con le amiche, mentre lui era a Montecarlo ad allenarsi. Melissa Satta (LaPresse) – ilveggente.itIl romano si è iscritto alle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells, ragion per cui, a meno di ripensamenti last minute, tra qualche giorno partirà alla volta del deserto californiano. Sullo sfondo, non una traccia, una prova o un indizio che faccia pensare che le indiscrezioni circolate ...