Bergamo | in arrivo 52 milioni per il trasporto pubblico locale

(Di venerdì 16 febbraio 2024). “Da Regione Lombardia sono in52di euro per ildi”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, intervenuto adurante la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Marta’: una campagna di sensibilizzazione per contrastare molestie e atti violenti sui mezzi pubblici, promossa dall’Agenzia Tplcon il patrocinio di Regione Lombardia e d’intesa con il Comune e la Provincia di. “Con uno sforzo importante – ha spiegato Lucente – Regione anticiperà le risorse spettanti all’Agenzia per tutto il 2024, in attesa della definizione da parte del Governo della quota delle risorse dedicate al Tpl. Le ...

Arriva “Marta”, la campagna di sensibilizzazione contro le molestie sui mezzi pubblici: Arriva "Marta", la campagna di sensibilizzazione contro le molestie sui mezzi pubblici. L'assessore Lucente: "Modello da esportare" ...

