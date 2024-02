Bergamo aderisce a “M’illumino di meno” | stasera spente le luci delle Mura dalle 18 alle 20

Il Comune di Bergamo aderisce alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, "M'illumino di meno" , (istituita dal Parlamento con la Legge 27/04/2022, n. 34 ), ideata nel 2005

(Di venerdì 16 febbraio 2024). L'Amministrazione comunale dia "di", giornata nazionale del risparmio energetico di venerdì 16 febbraio (anniversario dell'entrata in vigore del protocollo di Kyoto). LeVeneziane, patrimonio UNESCO, si spengono per l'occasione a partireore 18 e finoore 20.diè la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar. Si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmiorisorse.

Il Comune di Bergamo aderisce e promuove la Green Food Week 24: Il Comune di Bergamo aderisce e promuove la Green Food Week 24. L'assessore Poli: "Un percorso culturale che coinvolge tutta la cittadinanza" ...

Fs: Salvini, a oggi su mia scrivania non arrivata alcuna proposta per privatizzazione: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bergamo, 05 feb - 'Ho sempre detto che quando mi porteranno un progetto sulla scrivania lo leggero' con attenzione. Sulla mia scrivania non c'e' nulla'. Lo ha affermat ...