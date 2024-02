Beppe Bergomi | “L’Inter deve stare attenta al Milan per lo scudetto Possono recuperare”

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha voluto parlare della lotta scudetto, citando anche il Milan di Stefano Pioli L'ex calciatore di Serie A Beppe Bergomi ha analizzato il momento del Milan,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Ilnon pensa al secondo posto ma al primo. Otto vittorie e due pareggi. Avendo una rosa profonda e lunga, può andare avanti anche in Europa League”. Lo ha dettonello studio di Sky Sport dell’Europa League dopo la vittoria delsul Rennes: “Per il campionato bisognaattenti aloltre che alla Juve.è in vantaggio ed è vero cheuna partita, ma a marzo ci sono anche le coppe e bisogna vedere quanto ti tolgono. Ilha una profondità di rosa incredibile. Loro ci credono. Con i tre punti si puòin fretta”. SportFace.

Giuseppe Bergomi , talent di SKY, ha parlato al termine della sfida fra Juventus e Roma, terminata per 1-0 per i bianconeri, analizzando la fase ... (sportface)

Bergomi non ha dubbi: «Il Milan pensa ancora di poter vincere lo scudetto. So come ragionano…» | OneFootball: Beppe Bergomi, bandiera dell’Inter e opinionista Sky Sport, ha parlato così del Milan. Le sue parole: «Il Milan non pensa solo al secondo posto ma ancora al primo. Pensa ancora di fare un certo tipo d ...

Bergomi: “Lukaku doveva essere all’Inter con Thuram. Ha scelto così ma è sereno”: Le parole dell'ex capitano dell'Inter su Romelu Lukaku che ha segnato nella gara col Feyernoord di Europa League ...

Bergomi avverte: «Il Milan punta il primo posto». Poi snobba un club | OneFootball: Non ha dubbi Beppe Bergomi, il Milan punta al primo posto, ecco perchè lo dice, poi snobba un altro club del nostro campionato L’ex calciatore dell’Inter Beppe Bergomi parla così del momento del Milan ...