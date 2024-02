Benzema islamista? Non c' è diffamazione | denuncia archiviata

che per un nonnulla è morto a causa del terrorismo islamista, e lui non l'ha fatto" , ha detto poi il ministro durante una visita ad Abu Dhabi. Inoltre il ministro aveva accusato Benzema di non

La giustizia francese dà ragione al ministero dell'Interno Gérald Darmanin nella querelle contro l'ex calciatore del Real Madrid e dei Bleus Karim Benzema, accusato di avere «legami noti coni Fratelli musulmani», organizzazione islamista fondata in Egitto e considerata terroristica da molti Paesi. Ieri, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, Rémy Heitz, ha annunciato l'archiviazione della denuncia per diffamazione sporta da Benzema a inizio anno. La commission des requêtes della Corte di giustizia della Repubblica francese (Cjr) «ritiene che la denuncia del signor Benzema», ricevuta il 16 gennaio, «faccia riferimento a osservazioni che non gli imputano alcun fatto suscettibile di danneggiare il suo onore o la sua reputazione», si legge nel comunicato ...

