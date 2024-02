30 Betis vs Barcellona (telecronaca di Alberto Santi Domenica 21/45 Vizela vs Sporting Lisbona (telecronaca di Giorgio Basile) 15 Benfica vs Boavista (telecronaca di Federico Marconi) Sabato 20/01/

Benfica-Vizela (domenica 18 febbraio 2024 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria annunciata per le Aquile? (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel giovedì notte europeo, il Benfica ha ancora una volta benedetto la freddezza del suo giocatore migliore, Angel Di Maria: l’argentino si è presentato due volte dal dischetto nella sfida di andata del playoff di Europa League contro il Tolosa e non ha tentennato, nemmeno quando è stato chiamato a farlo all’ultimo minuto. Non è InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi tutta la notizia su infobetting (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel giovedì notte europeo, ilha ancora una volta benedetto la freddezza del suo giocatore migliore, Angel Di Maria: l’argentino si è presentato due volte dal dischetto nella sfida di andata del playoff di Europa League contro il Tolosa e non ha tentennato, nemmeno quando è stato chiamato a farlo all’ultimo minuto. Non è InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Futebol na TV: Entre dérbis belgas e espanhóis, um embate português no Brasil: Sexta-feira, 16 de fevereiro17h30 Hannover 96 - SpVgg Greuther ELEVEN 217h30 Hertha Berlin - 1. FC Magdeburg ELEVEN 118h00 Leixões - Paços Ferreira SPORT.TV+18h00 Torino - Lecce ... Já são conhecidos os árbitros para a 22.ª jornada da Liga Betclic: O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou as nomeações dos árbitros para a 22.ª jornada da Liga Betclic, que arranca esta sexta-feira. O FC Porto recebe o E. Amadora (amanhã, 20h30) num jogo que será a ... Números e Curiosidades – Jornada 22 da I Liga: Na 22.ª jornada do campeonato da I Liga de futebol realiza-se o 4.º confronto na Luz entre o Benfica e o Vizela, o 3.º de forma consecutiva. O Vizela procura vencer pela 1.ª vez na sua história no Est ...

Video di Tendenza