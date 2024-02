Benevento | lavori edili | domani chiuse al traffico via Annunziata e via Mario La Vipera

preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Benevento. l'acquisto di case antisismiche (da realizzare attraverso opere edili con le quali sono state fatti apparire terminati i lavori edilizi,

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn ragione dell’esecuzione di, il dirigente dell’Ufficioha firmato un ordinanza con la quale per la giornata di, 17 febbraio, dalle ore 14,30 alle 17,30, è istituita la chiusura temporanea di via(altezza civico 110), con divieto di sosta e rimozione coatta per mezzi non autorizzati. Vigerà il senso unico alternato per i soli residenti autorizzati sul tratto via(dal civico 110) – via Rummo. Sempresabato 17 febbraio, perdi manutenzione su un fabbricato, dalle ore 08:00 alle 18:00 sarà chiusa alviaLa, con divieto di sosta e rimozione coatta. Per gli autorizzati alla Ztl, istituito ...