Benevento | il ‘day after’ fa ancora più male ma non tutto è perduto

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDopo il pareggio contro il Cerignola, il day after della Strega è stato forse il più complicato da affrontare di questa strana stagione e ora servirà tutta l'esperienza di mister Auteri per gestire il momento difficile. In appena tre giorni la squadra el'ambiente sono passati dall'euforia per l'ottima prova dello 'Scida' ad avere il morale sotto i tacchi, complice il colpo di testa di Capomaggio che ha messo a nudo tutte le attuali debolezze dei giallorossi. Sia chiaro, nell'economia di una campionato un pareggio casalingo contro una buona squadra come il Cerignola è qualcosa di fisiologico, ma il vero problema è che nella testa dei calciatori c'era forsela speranza di rientrare in corsa per il primo posto e questo ha eroso preziose energie mentali. I troppi punti persi in passato, tuttavia, non hanno concesso ...