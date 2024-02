Benedetta Parodi | quando ti faremo vedere dove vive non smetterai più di invidiarla | sembra un’opera di arte moderna casa sua

Dal 1999 è sposato con Benedetta Parodi, dalla quale ha avuto tre il secondo è appassionato di pasticceria da quando ha appena 14

Leggi tutta la notizia su movietele

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La dimora diè un vero e proprio capolavoro di interior design., che il pubblico ha imparato ad amare grazie a programmi come “I menu di” e “Bake Off Italia – Dolci in Forno”, ormai è una presenza fissa in TV ed è diventata una di famiglia per molti telespettatori. Oltre MovieTele.it.