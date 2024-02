Beatrice Luzzi crolla al Grande Fratello | “Superato il limite | sto cercando di non morire”

Alla fine, Beatrice Luzzi è crollata. Da settimane ormai l'attrice si trova a dover fronteggiare quasi del tutto da sola una situazione non semplice nella Casa del Grande Fratello . Una contro il branco. Le

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ieri pomeriggio èta. Alha trascorso gran parte della giornata sul divano in giardino e quando Letizia Petris ha provato a consolarla l'ha cacciata via: "Voglio stare da sola, sono piena di orrori, stodi non morire". Anche Perla ha cercato un confronto: "Appena rimetto a posto i pezzi vengo io da te".