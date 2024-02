Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer ha parlato a TZ dopo le due sconfitte consecutive della sua squadra, in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen e in Champions League contro la Lazio in seguito a quella in

Bayern, Hainer: «Lazio? Sono convinto che passeremo ai quarti» (Di venerdì 16 febbraio 2024) Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di TZ in vista del ritorno di Champions contro la Lazio Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di TZ in vista del ritorno di Champions contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Non ci preoccupiamo di questo al momento. Abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno in Champions League. Nonostante la sconfitta in casa della Lazio, tutto è ancora possibile e Sono convinto che nel ritorno fra 3 settimane saremo in grado di cambiare la situazione e di passare ai quarti di finale. Con i nostri tifosi al fianco e in un’Allianz Arena esaurita possiamo farcela. E in Bundesliga mancano ancora 13 ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Herbert, presidente delMonaco, ha parlato ai microfoni di TZ in vista del ritorno di Champions contro laHerbert, presidente delMonaco, ha parlato ai microfoni di TZ in vista del ritorno di Champions contro la. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Non ci preoccupiamo di questo al momento. Abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno in Champions League. Nonostante la sconfitta in casa della, tutto è ancora possibile eche nel ritorno fra 3 settimane saremo in grado di cambiare la situazione e di passare aidi finale. Con i nostri tifosi al fianco e in un’Allianz Arena esaurita possiamo farcela. E in Bundesliga mancano ancora 13 ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

90PLUS-Ticker: FC Bayern muss länger auf Boey verzichten, immer mehr DFL-Klubs für Neuabstimmung: Die erste Europapokalwoche des Jahres 2024 ist gespielt und sie verlief für die deutschen Teams nicht wirklich zufriedenstellend. Der Blick geht wieder aufs Wochenende, wo es zu zahlreichen spannenden ... Lazio, Bianchini: "Zaccagni I tempi si sono allungati perché...": Si prolungano i tempi di attesa per il rientro di Mattia Zaccagni, ancora alle prese con un problema all'alluce che lo ha costretto a restare out anche nella partita di Champions League contro ... Bayern Monaco-Lazio: Hainer sicuro: «Possiamo ancora passare noi»: Nonostante la sconfitta, in casa Bayern Monaco sono ancora ottimisti. A dichiararlo è lo stesso Presidente del club, Herber Hainer, che in una recente intervista si è mostrato molto sicuro di sè ...

Video di Tendenza