Battipaglia | spaccio di droga | arrestato pusher

Battipaglia . Il 14 febbraio scorso gli agenti di polizia del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato B. L., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sarebbe stato trovato in possesso di circa 80 grammi di cocaina.

