BASKET SERIE D Artusiana stasera per il riscatto e per i playoff

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Turno importante in Divisione Regionale 1 per l’Forlimpopoli: dopo tre ko, i ragazzi di Marcello Casadei sono di scenaalle 21.15 sul campo dei Villanova Tigers, per provare l’aggancio ai riminesi e mantenersi in scia al quarto posto che vale i. Non sarà facile però, contro la formazione guidata da bomber Zannoni (miglior marcatore del torneo con quasi 27 punti di media), che vorrà vendicare il rotondo -15 (80-65) dell’andata. Sfida difficile anche per il Gaetano Scirea che, dopo due belle vittorie, domani alle 18.45 farà visita al Granarolo, terza forza del campionato, nell’ultimo turno a segno proprio su Forlimpopoli (55-64). Bertacchini, Brotza e Tolomelli le principali bocche da fuoco del quintetto di coach Matteo Millina, figlio di quel Piero che allenò la prima squadra di Forlì. Per Torelli e compagni ...