Basket serie C | grande soddisfazione del team biturgense La Dukes Sansepolcro nella storia | i ragazzi di Mameli conquistano i playoff

In casa Ferrara Basket si sono vissute ore di apprensione per le condizioni di Riccardo Ballabio , che proprio all’immediata vigilia dello ... ()

Basket - in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa fa visita alla capolista Viareggio

Pisa, 15 febbraio 2024 – Terzultima gara della prima fase in serie C per la Pallacanestro Femminile Pisa, sul campo della capolista Sei Versilia ... (sport.quotidiano)