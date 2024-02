- Sede Basket Torino in Via Cervino 50: venerdì 16/2 dalle 14.00 alle 19.00 - 'The Playoffs by Atipici' in Via Roma 220 nei giorni e orari di apertura dello store - Agenzie Reale Mutua Castello e

Basket Roma – Attesa per la Virtus Gvm Roma 1960, per domenica al 'Palazzetto' è già previsto il sold out (Di venerdì 16 febbraio 2024) domenica 18 ore 18.00 Virtus Gvm Roma 1960-Carver Roma farà registrare per la prima volta dopo il restauro del Palazzetto il tutto esaurito. Attesa per la grande coreografia che servirà per salutare l'arrivo a Roma del patron del gruppo "Villa Maria Gvm care&research" Ettore Sansavini oggi tra i 3 gruppi nazionali più importanti nella sanità con sedi in Italia e Europa che ha sposato il progetto di sostenere il ritorno in seria A della Virtus. Con lui si sono impegnate anche altre aziende importanti come la Team Service di Emilio Innocenzi, che sarà presente all'incontro, Mc donalds, Froneri, tanti i gruppi che si stanno avvicinando. In tribuna oltre alle famiglie Zoffoli e Tonolli, artefici della ...

