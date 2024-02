Basket | la Fip dispone 1? di silenzio su tutti i campi per la scomparsa dell’arbitro Campanella

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il presidente Fip Giovanni Petrucci ha disposto un minuto disudurante le gare di questo fine settimana in seguito alla morte di Giuseppe. L’arbitro 51enne, già ufficiale di campo ed allenatore, è venuto tragicamente a mancare dopo essersi accasciato a terra a metà del primo quarto della sfida Vis Clippers in Persiceto-Libertas San Felice delonato di Divisione Tre. SportFace.

Giovanni Petrucci non lascia, anzi. L’attuale presidente della Federazione Italiana P alla canestro ha fatto capire di volersi infatti ricandidare ... (oasport)

