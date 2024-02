Gli under 17 di coach Fraticelli e M assella vincono il derby del che abbiamo ricevuto per partecipare al Garda Lake Basket Cup ad Saremo presenti con quattro squadre in un torneo giovanile che

Basket giovanile, il derby di Caserta se lo aggiudica la Decò (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl derby tra le due formazioni bianconere impegnate nel raggruppamento gold del campionato under 19 se lo è aggiudicato, come nei pronostici, il quintetto della Decò di Ciro Dell’Imperio, che si è imposto sui coetanei della Koinè JuveCaserta per 59-29. Al palaIlario non è stata certamente una partita di alto livello tecnico ma certamente una grande festa in famiglia, cui hanno presenziato anche i presidenti Francesco Farinaro ed Antonio Terracciano. Questo il tabellino del confronto: per la Decò Donaddio 4, Iannotta, Ferraro 14, Vaccaro 4, Pagano 13, Mastroianni, Pisapia 6, Pani 4, Biccardi 4, Petrella 2, Tartaro 8; per il Koinè JuveCaserta: Clemente, Formato, Caricchia 4, Santorelli 6, Foschino 2, Vulcano 8, Voso 8, Nacca, D’Angelo, Sapio, Di Ture, Fiore 1. ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIltra le due formazioni bianconere impegnate nel raggruppamento gold del campionato under 19 se lo èto, come nei pronostici, il quintetto delladi Ciro Dell’Imperio, che si è imposto sui coetanei della Koinè Juveper 59-29. Al palaIlario non è stata certamente una partita di alto livello tecnico ma certamente una grande festa in famiglia, cui hanno presenziato anche i presidenti Francesco Farinaro ed Antonio Terracciano. Questo il tabellino del confronto: per laDonaddio 4, Iannotta, Ferraro 14, Vaccaro 4, Pagano 13, Mastroianni, Pisapia 6, Pani 4, Biccardi 4, Petrella 2, Tartaro 8; per il Koinè Juve: Clemente, Formato, Caricchia 4, Santorelli 6, Foschino 2, Vulcano 8, Voso 8, Nacca, D’Angelo, Sapio, Di Ture, Fiore 1. ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza