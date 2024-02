Basket | Gevi Napoli | ora puoi davvero sognare | è semifinale di Coppa Italia

Basket 2023 - 2024 Serie A Squadra GeVi Napoli Dopo il successo nel match dei quarti di finale ai danni della Germani Brescia, la Gevi Napoli Basket è attesa dalla semifinale di Coppa Italia 2024 a Torino contro Reggio Emilia. L'incontro si giocherà all'Inalpi Arena sabato 17 febbraio alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Una vittoria clamorosa, ma non troppo.sta disputando, infatti, una stagione al di sopra delle aspettative in LegaA e i quarti di finale dellahanno semplicemente confermato un trend ben noto all’interno dei nostri confini nazionali. I campani, dopo aver rischiato la retrocessione nella scorsa annata, si stanno sempre più imponendo in questa stagione risultando una delle compagini più scorbutiche da affrontare. Attualmente al sesto posto e in piena corsa per i playoff scudetto di fine regular season, i vesuviani hanno sconfitto Germani Brescia, detentori del trofeo, nei quarti di finale di questaassicurandosi la possibilità, addirittura, di approdare in finale. Nellaci sarà, infatti, Unahotels Reggio Emilia, una ...