Basket femminile | Coppa Italia | Venezia e Schio staccano il biglietto per la finalissima

venerdì a Torino toccherà alle quattro semifinaliste della Coppa toccherà alle quattro semifinaliste della Coppa Italia femminile, saranno visibili in chiaro su Nove o Dmax (i diritti del basket

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Non solo lamaschile dista andando in scena a Torino, ma l’Inalpi Arena ospita anche le Final Four del torneoe oggi sono andate in scena le semifinali. A sfidarsi per un posto in finale sono state-Sesto San Giovanni e-Ragusa. Ecco come è andata. Match che parte a senso unico e sembra virtualmente già chiuso dopo dieci minuti quello tra la Reyere la Geas Sesto San Giovanni. Troppo forti Matilde Villa e compagne per le milanesi, che faticano a trovare la via del canestro in un primo quarto che si chiude sul 20-4 per le venete. Etocca anche il +20 prima che la Geas trovi il quinto e sesto punto della serata. Ma a questo punto cambia il match a Torino e sono le venete a faticare a trovare la ...