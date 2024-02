Basket femminile A2 Matelica ospita la capolista Women Apu Delser Crich Udine

15° giornata del Girone B dal Campionato di Serie A2 di basket del Girone B dal Campionato di Serie A2 di basket femminile. LA Treviso aggancia Matelica a quota 18 al sesto posto, mentre Vicenza

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Seconda partita consecutiva in casa domani sabato 17 febbraio (ore 18.30) al PalaChemiba di Cerreto d’Esi contro la prima della classe a pari punti con Roseto, 16 febbraio 2024 – Si tratta di un “big-match”:è 4° in classifica con 24 punti e viene tra tre vittorie di fila,è primo (insieme a Roseto) con 32 punti ed è reduce da otto successi consecutivi. La Halley Thunder cercherà di ripetere le “imprese” già compiute quest’anno contro l’altraRoseto (sconfitta due volte dalle matelicesi, ultima delle quali appena venti giorni fa), provando a disputare una gara perfetta come contro le abruzzesi. Di fronte ci sarà una– allenata da coach Massimo Riga – robusta e talentuosa, che all’andata superòper 77-63 respingendo i tentativi di rimonta ...