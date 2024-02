Barry Keoghan star di Amo Saddam | il film di Johan Renck sugli ultimi giorni di vita di Saddam Hussein

Barry Keoghan , recentemente protagonista di Saltburn, sarà la star di Amo Saddam , il nuovo film diretto da Johan Renck . Il progetto racconterà le ultime giornate di vita di Saddam Hussein ed è

