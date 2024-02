Barriere architettoniche Comincia l’eliminazione

per lanciare il loro grido di protesta contro le barriere per lanciare il loro grido di protesta contro le barriere architettoniche Ma mentre si trovavano fuori dalla stazione, si comincia a

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CITTÀ DI CASTELLO – Al via la redazione del Peba (il Piano perdelle). Oggi alle ore 16.30, in biblioteca ci sarà la presentazione degli obiettivi e una fase di ascolto di associazioni e persone portatori di interesse in materia. Sulla vicenda negli anni scorsi era stata depositata anche una petizione popolare con tante firme raccolte dall’associazione ’Il Mosaico’ insieme ad altri. Con l’iniziativa, il Comune "si propone di sensibilizzare e informare i partecipanti sulle strategie e gli strumenti per il Peba, ma anche di coinvolgere ordini professionali, aziende di trasporto, associazioni e cooperative sociali, organizzazioni di categoria, terzo settore e volontari, in un confronto anche per individuare bisogni e priorità di intervento. Sarà possibile così condividere una base comune per definire ...