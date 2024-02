Marco Baroni , tecnico dell'Hellas Verona, parla così in Domani mi aspetto la miglior Juve, lo sappiamo, per noi sarà un' Quella fu una partita che si pagò forse di più dopo che in quel momento.

Baroni "Mi aspetto una Juve orgogliosa, ma il Verona deve crederci" "Dovremo sfruttare la spinta dei tifosi", dice il tecnico dell'Hellas Verona - La Juventus vuole riprendere il cammino dopo il deludente bilancio di un punto nelle ultime tre partite, il Verona è perfettamente consapevole che deve cercare di muovere la classifica sempre e comunque, al di là del nome

