Tre personalità che hanno 'contribuito egregiamente a rendere Bari un polo interessante e dinamico dal punto di vista culturale':parco all'interno del parco della ex Caserma Rossani, a tre illustri

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le demolizioni sono state completate, così come le bonifiche e le messe in sicurezza dell'area. Adesso è tempo di passare alle edificazioni, che permetteranno di scoprire il volto...

Anche il Molise con i Monti Dauni: basta con l’eolico imposto ai paesi Oggi iniziativa a Celenza Valfortore: La provincia di Foggia, e in special modo nella zona dell’Appennino Dauno, è una delle aree d’Europa in cui si concentra il maggior numero di pale eoliche. Dagli anni ’90, ne sono state installate a m ...

Bari, Parco della giustizia: in estate il progetto definitivo e il bando. Il cronoprogramma: Le demolizioni sono state completate, così come le bonifiche e le messe in sicurezza dell'area. Adesso è tempo di passare alle edificazioni, che permetteranno di scoprire il ...

"Pattini e Acciaio", la storia di Pino Marzella diventa un docufilm: Pattini e Acciaio, documentario di Rossella De Venuto, sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione ItaliaFilmFest/Doc alla quindicesima edizione del Bif&st – Bari International Film&tv Festiva ...