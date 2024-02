‘Bareglià’ de La Fortezza giudicato il ‘Miglior Vino in Assoluto 2024’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Un nuovo traguardo centrato, un nuovo premio alla passione e alla competenza. Il riconoscimento ottenuto dalla Cantina 'La' è solo l'ultimo in ordine di tempo in un percorso fatto di sacrifici, lavoro e soddisfazioni. Nel salone delle Fontane a Roma, infatti, c'è stato spazio per i migliori vini italiani, un evento che viene svolto dopo la pubblicazione della guida annuale di Luca Maroni e che dà spazio alle eccellenze selezionate per indici di piacevolezza. E tra questi, con un lusinghiero 99, è stato premiato il Bareglià con il riconoscimento diin. Un blend di Aglianico, Camaiola e Piedirosso, un mix capace di avvolgere il palato. "E' un– ha commentato Antonella Porto, direttore della Cantina 'La ...