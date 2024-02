Michael Cera ha dichiarato che in origine Ben Affleck avrebbe dovuto comparire in una sequenza di Barbie di Greta Gerwig. E non in una scena qualsiasi: secondo la star di Juno e interprete di Allan

Barbie, Michael Cera:"Ben Affleck doveva apparire nel film" (Di venerdì 16 febbraio 2024) La star di Juno ha dichiarato che Ben Affleck avrebbe dovuto partecipare al film di Greta Gerwig. Michael Cera ha dichiarato che in origine Ben Affleck avrebbe dovuto comparire in una sequenza di Barbie di Greta Gerwig. E non in una scena qualsiasi: secondo la star di Juno e interprete di Allan nel film, Affleck avrebbe dovuto partecipare ad una sequenza di combattimento... con Barbie. Al podcast Happy So Confused, Cera ha parlato della zuffa in cui è coinvolto il suo personaggio nel film:"Non avrei dovuto nemmeno combattere nel film. doveva essere Ben Affleck" ha dichiarato l'attore. Ben Affleck in Barbie? All'epoca ...

