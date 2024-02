Banksy a Cervia | in mostra le immagini simbolo

il precursore delle visioni creative di un'intera generazione, il talento più rappresentativo della street art internazionale sarà il protagonista della mostra 'Banksy a Cervia' che dal 1 marzo al 2

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – L’artista contemporaneo inglese forse più conosciuto al mondo, il precursore delle visioni creative di un’intera generazione, il talento più rappresentativo della street art internazionale sarà il protagonista dellache dall’1 marzo al 2 giugno, permetterà al pubblico di ammirare alcune tra le opere più rappresentative degli ultimi decenni, conosciute ovunque per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi. Tra le opere esposte anche alcunedella produzione dell’artista britannico: una particolarissima versione di Love is in the Air (Flower Thrower), l’ormai famosissimo ...