Bandecchi | Ritiro le dimissioni da sindaco di Terni per l' infamata di FdI sulle liste per le europee

A una settimana dall'annuncio delle sue dimissioni da sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che è anche coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, ha deciso di revocare la sua decisione. La scelta è stata riferita al presidente del

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ha cambiato idea? “Quello che è successo in questi giorni a livello nazionale ha inciso in maniera molto forte”. Questa mattina, primo cittadino di, ha deciso di tornare suoi passi, revocando le. “L'emendamento di Fratelli d'Italia, che se va bene verrà discusso settimana prossima, mi ha portato al ripensamento". Ci spieghi meglio. "Un'che ci costringerebbe a raccogliere le firme in appena due mesi”, dice al Foglio il leader di Alternativa popolare. “Ho capito che questo governo di destra è pericoloso, ma lo è pure la sinistra. C'è bisogno di combattere e non mi tiro indietro”. L'obiettivo restano le elezioni, "una campagna elettorale pancia a terra". Ma anche nella sua città, continua l'imprenditore prestato alla politica, le ...