Bambina aggredita da due cani ad Anguillara  È grave

Una bimba di 2 anni è stata aggredita da due cani, tra i quali un pastore tedesco, insieme La bambina ricoverata in terapia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - Ancora una terribile aggressione da parte di duevicino a Roma. Il fatto è avvenuto adSabazia dove due animali, tra cui un pastore tedesco, hanno aggredito unadi due anni e sua nonna. Isono di proprietà della nonna. La bimba, a seguito delle ferite riportate, è stata elitrasportata dal 118 presso Policlinico Gemelli in prognosi riservata. L'anziana sarà trasportata presso l'ospedale San Camillo. L'aggressione è avvenuta a casa dei nonni dellache l'accudivano mentre i genitori erano a lavoro. Sul posto carabinieri di Bracciano, carabinieri forestali, polizia locale, vigili del fuoco e sanitari. Isono stati messi in sicurezza e sono in corso le operazioni di recupero in corso. La piccola ha lesioni multiple a viso e arti. ...