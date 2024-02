Bali | arriva la tassa d' ingresso da 9 euro per i turisti stranieri nel tentativo di preservare l' isola dal troppo affollamento

solo i turisti stranieri che arrivano dall'estero o da altre zone dell'Indonesia e che dovranno essere in regola con la 'tassa' all'arrivo, con un pagamento possibile tramite il sito Love Bali.

(Di venerdì 16 febbraio 2024)è ufficialmente entrata tra i sitici che applicano unad’per gli ospiti. Il contributo, in vigore da oggi, è stato fissato in 150mila rupie indonesiane, circa 9, e servirà, come indica il governo locale, al’degli Dei, evocando il soprannome che ques

Bali: in vigore la nuova tassa di ingresso per i turisti stranieri: E' entrata in vigore a Bali la nuova tassa di ingresso per i turisti stranieri, che ammonta a 150.000 rupie (9,60 dollari) con lo scopo, secondo quanto ...

BOL-FIO 1-0, Ci prova Nzola di testa: fuori e in offside: M'Bala Nzola ci prova (in offfside) al 75'! Azione insistita della Fiorentina con una serie di cross in area. La sfera poi arriva sul capo dell'angolano che dà un colpo di testa ...

Bali, arriva il ticket d’ingresso per i turisti stranieri: (Adnkronos) – L’Indonesia attende i risultati delle elezioni e nel frattempo a Bali entra in vigore il ticket d’ingresso. Da oggi i turisti stranieri dovranno sborsare 150.000 rupie, l’equivalente di ...