Avvertimento sovietico L' ambasciatore Massolo | cosa c' è dietro la morte di Navalny

entrò nelle trattative tra Robert Kennedy e l'Ambasciatore entrò nelle trattative tra Robert Kennedy e l'Ambasciatore sovietico a è certo l'intera Flotta Meridionale ma un segnale di avvertimento!

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ladi Alexey"suona tanto come una sorta didi stampo" a un mese dalle elezioni presidenziali che riconfermeranno Vladimir Putin per un nuovo mandato, mentre "denota una forma intima di insicurezza del regime". L'Giampiero, presidente dell'Ispi, dà questa lettura delladel dissidente russo, sottolineando che con questo tipo di avvertimenti "si mette in guardia chi ha un certo tipo di intenzione, evitando l'effetto emulazione". Ma attenzione, osserva ancora l'sentito dall'agenzia Adnkronos, "uncosì rilevante, che riguarda un personaggio che era il simbolo stesso del dissenso militante" contro il presidente russo Vladimir Putin "denota una forma ...