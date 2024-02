Avellino | lascia la chiesa per amore | ora l’ex parroco si candida a sindaco

45 da Cisterna di Latina dove questa mattina, nella chiesa di Suor Flora lascia un vuoto enorme nella nostra città. La sua Flora era nata l'11 ottobre 1949 a Santa Paolina in provincia di Avellino.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'exdi Chiusano San Domenico (), Don Antonio Romano, entrerà in lizza per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno L'articolo Teleclubitalia.

Da Prete a politico, Antonio Romano abbandona l'abito telare per una donna e poi si candida a sindaco di un comune in provincia di Avellino (notizie.virgilio)

Prete lascia la chiesa per amore e si candida a sindaco vicino Avellino: Antonio Romano sfida Forza Italia: Da prete a politico, Antonio Romano abbandona l'abito telare per una donna e poi si candida a sindaco di un comune in provincia di Avellino ...

Prima lascia il sacerdozio per amore, ora ex parroco si candida a sindaco nell’Avellinese: Rinuncia al sacerdozio per amore e ora si candida a sindaco. Quindici giorni dopo aver reso pubblica la decisione di lasciare l’abito sacerdotale perché ...

Lasciò il sacerdozio per amore, ora si candida a sindaco: "La macchina del fango si è già messa in moto...": Don Antonio Romano, lascia il sacerdozio per amore e si candida a sindaco: «Sovranista, ma non nazionalista; liberale, ma non liberista; mondialista, ma non globalista».