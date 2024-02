Avatar 3 | James Cameron nega una versione di nove ore | “Mi sparerei”

Ai Saturn Awards James Cameron ha smentito la voce sul taglio grezzo di nove ore di Avatar

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ha smentito fortemente che esista un presunto montaggio di unadiore di3, terzo capitolo di una delle saghe più acclamate del cinema degli anni 2000. Il cineasta infatti, intervistato da Temple of Geek durante i Saturn Awards, ha respinto energicamente questa notizia che circolava sul web, rivelando che le sue parole erano state mal interpretate. L’uscita nelle sale cinematografiche di3 è prevista per dicembre 2025. Intervistato sul film,però ha rivelato che non esiste unadiore di questo capitolo: “A proposito, posso confutare qualcosa che è stato diffuso?” ha chiestoall’intervistatore. “Non c’è un montaggio grezzo di...