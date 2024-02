Avatar 3 | James Cameron nega l' esistenza della versione da 9 ore | Prima mi infilerei una pistola in bocca

Laz Alonso ha interpretato Fenix al fianco di Vin Diesel in diversi episodi della serie Fast & Furious , apparendo anche in Avatar di James Cameron . Altri crediti cinematografici degni di nota

All of Us Season 3 Streaming: Watch & Stream Online via Hulu: All of Us Season 3 is a Y2K gold. It is the iconic Black sitcom that dominated the late 90s and early 2000s. Well, guess what It’s back on streaming platforms, reminding us why it’s still the ...

The 10 best TV shows to watch this week, from Breathtaking to the Baftas: Cillian Murphy accepts the award for Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture Drama for Oppenheimer at the Golden Globes (Photo: Rich Polk/Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via ) Lisa ...

Il robot che cresce e si muove come le piante rampicanti: Sono già in commercio negli Stati Uniti i primi esemplari di Petunia hybrida, che al buio s'illumina di un verde tenue grazie all'inserimento ...