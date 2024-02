Avatar 3 | James Cameron affronta i rumors sulla durata di 9 ore | Ti immagini?

In ogni caso cos'è questa storia di un montaggio di nove ore per Avatar 3? James Cameron ha finalmente affrontato i rumors. Avatar 3, il montaggio dura 9 ore? James Cameron smentisce: "Ti immagini?"

James Cameron dice che si metterebbe un fucile in bocca se rilasciasse un taglio di 9 ore Avatar: James Cameron sembra piuttosto entusiasta di dedicare il resto della sua carriera e forse della sua vita a Avatar. Le storie su Pandora sembrano affascinarlo come nient'altro, e questo ha portato a mo ...

Avatar 3, James Cameron nega l'esistenza della versione da 9 ore: "Prima mi infilerei una pistola in bocca": James Cameron non ha nessuna intenzione di realizzare una versione da nove ore di Avatar 3, a garantirlo è lui stesso.

Act of Dishonour (2010) Streaming: Watch & Stream Online via Amazon Prime Video: Act of Dishonour (2010) is a drama about how life looks in Afghanistan through the eyes of a young beautiful woman named Mena. Wondering where to stream the movie Here’s how you can watch and stream ...