Autotrasporto | Cna Fita | “Soddisfatti per l’intervento del governo in sede europea sui divieti imposti dall’Austria al Brennero”

CNA Fita esprime soddisfazione per la decisione adottata dal governo italiano di inviare al segretario generale dell'Unione europea una lettera sul dolente tema dei divieti di circolazione imposti

(Di venerdì 16 febbraio 2024) ROMA – La Cnaesprime soddisfazione per la decisione adottata dalitaliano di inviare al segretario generale dell’Unioneuna lettera sul dolente tema deidi circolazionechiedendodella Corte di giustizia. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, lo aveva annunciato del resto in uno degli ultimi incontri con le associazioni del settore: “In tempi utili, prima che il Parlamento europeo sospenda la sua attività, faremo ulteriore pressione per consentire la libera circolazione delle merci attraverso il”. E così è stato. Nella nota spedita a Bruxelles l’Italia lamenta che l’Austria, con idi circolazione ...