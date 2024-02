situazione in cui ho trovato molto gradevole la silenziosità di Insomma, con la Scala 115 CV viaggi bene, con consumi ragionevoli: Provato in autostrada mi è piaciuto per la fluidità e la

Autostrada A1: trovato con 1 kg di hashish in auto. 35enne arrestato ad Arezzo (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato un trafficante di droga che stava percorrendo l’autostrada del Sole diretto verso il nord Italia. La pattuglia di Battifolle ha fermato per un controllo la vettura con a bordo il solo conducente, un cittadino italiano 35enne L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi tutta la notizia su firenzepost (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Polizia Stradale dihaun trafficante di droga che stava percorrendo l’del Sole diretto verso il nord Italia. La pattuglia di Battifolle ha fermato per un controllo la vettura con a bordo il solo conducente, un cittadino italianoL'articolo proviene da Firenze Post.

Autostrada A1: trovato con 1 kg di hashish in auto. 35enne arrestato ad Arezzo: AREZZO – La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato un trafficante di droga che stava percorrendo l'Autostrada del Sole diretto verso il nord Italia. La pattuglia di Battifolle ha fermato per un ...

