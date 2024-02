Autostrada A1 | chiusura notturna del casello di Firenze-Impruneta

Per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza sull'Autostrada del Sole, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di lunedì 19 alle 2 di martedì 20 febbraio sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Roma e in uscita per

Riaperta l'A22, chiusa in mattinata per la nebbia: La A22 stata riaperta al traffico tra le 13.30 e le 14. Dalle 9.40 di questa mattina, l'autostrada era stata chiusa a causa della nebbia nel tratto da Carpi a Nogarole Rocca, in entrambe le direzioni, ... Chiude per lavori lo svincolo di Termini Imerese: doppi turni sull'autostrada Palermo-Catania: Gli interventi, per un importo di oltre 2 milioni di euro, prevedono il risanamento dell'impalcato sul fiume Barratina e dei muri a rischio ribaltamento. Al via da lunedì 26 febbraio ... Autostrade, dal 20 febbraio chiusura della tratta tra l’allacciamento con A26/A21 e Casale Monferrato Sud: Dalle ore 23:00 del 20 febbraio alle ore 04:00 del 21 febbraio sarà prevista la chiusura del tratto compreso tra ALL. A26/A21 e CASALE MONFERRATO SUD ...

