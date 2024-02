'Fossi in Meloni sarei più preoccupata delle politiche che vuole spaccare l'Italia con l'autonomia differenziata e Ma": Matteo Renzi ridicolizza Elly Schlein

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Credo che il modo con la qualeha fatto questa riforma èha dato allail via libera sull'per avere in cambio il via libera a un premierato pasticciato. E' un do ut des". Così Matteoa Tagadà su La7.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è arrivato in piazza a Roma, per partecipare alla manifestazione con sindaci del sud contro ... (open.online)

Autonomia: Renzi, 'Meloni imbarazzante, è do ut des con Lega': Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Credo che il modo con la quale Meloni ha fatto questa riforma è imbarazzante. Meloni ha dato alla Lega il via libera sull'autonomia per avere in cambio il via libera a un ...

Per sequestrare un telefono potrà passare una settimana: Per acquisire uno smartphone e copiare il suo contenuto durante un’indagine, adesso basta un solo giorno o poche ore: domani servirà almeno una settimana. Il motivo Ciò che ora può fare il pm in auto ...

Dalla Campania a Roma contro autonomia differenziata e blocco fondi sviluppo e coesione, domani in piazza con De Luca: L’appuntamento è domani, venerdi’ 16 febbraio, alle ore 11 in piazza dei Santi Apostoli a Roma. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, guida la protesta contro l’autonomia differenziata ...