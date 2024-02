oltre a causare la perdita di posti di lavoro e l'autonomia Nel frattempo la Silicon Valley prosegue velocemente nello sviluppo come dimostra la manifestazione davanti alla sede di OpenAI. Il

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 feb.(Adnkronos) –ladeicontro la riforma per l’differenziata. I primi cittadini, come spiegato loro al telefono dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di passaggio alla Camera, sfileranno in corteo su via del Corso per recarsi alla Prefettura, doveildi, Lamberto Giannini. L'articolo CalcioWeb.

Roma , 16 feb.(Adnkronos) - prosegue la manifestazione dei sindaci contro la riforma per l' Autonomia differenziata. I primi cittadini, come spiegato ... (liberoquotidiano)

Autonomia: prosegue manifestazione sindaci, incontreranno prefetto Roma: Roma, 16 feb.(Adnkronos) - Prosegue la manifestazione dei sindaci contro la riforma per l'autonomia differenziata. I primi cittadini, come spiegato loro al telefono dal presidente della Regione Campan ...

Autonomia. Gasparri: siamo favorevoli, e Sud non deve temerla: oi siamo favorevoli all'autonomia differenziata, e lo dico in una regione a statuto speciale, 'culturalmente' del Mezzogiorno, anche se la Sardegna ...

Cosenza, Caruso con il presidente Anci e l’arcivescovo per il NO all’autonomia differenziata: "Sarà anche una occasione utile per individuare nuove e più determinate azioni comuni da mettere in campo per far sentire forte la voce dei Sindaci" ...